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29 октября: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы

29 октября: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы

29 октября – 302 день года, до Нового года осталось 63 дня. Какие праздники принято праздновать отмечают сегодня, и какие события в истории России и Тульской области случились в этот день в разные года, читайте в подборке Тульской службы новостей.

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