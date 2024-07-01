Ректор НИРО прокомментировала сбои на ОГЭ в Нижегородской области

21 июня завершились резервные дни сдачи ЕГЭ основного периода по всем предметам. О том, как прошла государственная итоговая аттестация в Нижегородской области в этом году и с какими сложностями столкнулся регион, редакции сайта pravda-nn.
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