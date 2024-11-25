Украинская сторона: российские войска форсировали реку Оскол к северу от Купянска

Юрий Ильинов

Ельцинский министр: В Беловежской пуще была «чистейшая измена Родине». Но армия перешла на нашу сторону У честных офицеров были все основания сбить самолёт с Борисом Ельциным после сговора в Беловежской пуще, однако верхушка советской армии перешла на сторону заговорщиков. Такими воспоминаниями поделился живущий в США ельцинский министр иностранных дел Андрей Козырев, передает корреспондент «ПолитНавигатора». У честных офицеров были все основания сбить самолёт с Борисом Ельциным после сговора в... https://vk.com/video-66772954_456259512 Ведущий эфира иноагент Михаил Зыгарь напомнил мемуары Леонида Кравчука, где тот признавался, что, вернувшись в Конча-Заспу под Киевом, увидев офицеров охраны, сначала принял их за тех, кто пришел его арестовывать как участника антигосударственного сговора. «У нас было двойное ощущение. С одной стороны, мы знали, что сделали правильное дело. С другой стороны, оно было для нас тяжелым…. «А не собьют ли наш самолет?» Потому что с точки зрения советского офицера это чистейшая измена Родины. И потом этот вопрос со стороны военных возникал, что «мы давали присягу СССР, а это что такое, кто теперь Родина, которую защищать?» – сказал Козырев. По его словам, участники сговора поняли, что им не угрожает опасность, когда встречать их в аэропорту Москвы приехал Евгений Шапошников – советский министр обороны, которому из Беловежской пущи сулили должность главы объединенной армии СНГ. «Когда мы приземлились и увидели, что нас приехал встречать Шапошников… у всех отлегло от сердца. Потому что он был советский министр обороны и вновь назначенный министр обороны СНГ. Было понятно, что армия на нашей стороне», – сказал предатель.