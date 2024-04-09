«Великая стена Гитлера»: на какой линии фюрер планировал остановить захват СССР

Изначально Гитлер не планировал захватывать всю территорию Советского Союза. Часть страны должна была превратиться в сырьевой придаток «Великой Германии», другая, ввиду ее необъятности, временно отводилась для уцелевших советских граждан.
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