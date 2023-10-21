The Spectator: русские контрмеры обнулили возможности американских ракет ATACMS

Дальнобойные баллистические ракеты США оказались бесполезны.Переданные Соединенными Штатами в распоряжение украинских вооруженных подразделений ракеты дальнобойного класса ATACMS оказались бесполезны из-за противодействия русской армии.
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