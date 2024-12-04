Губернатор Владимирской области объявил о программе по озеленению улиц

В этом году началась масштабная работа по срезке больных и инвазивных деревьев во Владимире. Губернатор Александр Авдеев призвал жителей не паниковать и уверил, что будет создан питомник для будущего озеленения, чтобы город приобрёл здоровые молодые насаждения.