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Финтех-компания Advasa Holdings выходит на биржу Nasdaq путем прямого листинга

Финтех-компания Advasa Holdings выходит на биржу Nasdaq путем прямого листинга

Японско-американский финтех-холдинг Advasa Holdings, Inc., специализирующийся на предоставлении решений для раннего доступа к заработной плате (Earned Wage Access, EWA) и разработке финансовых инфраструктурных решений следующего поколения через свою операционную дочернюю компанию ADVASA Co.

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