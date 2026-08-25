Финтех-компания Advasa Holdings выходит на биржу Nasdaq путем прямого листинга

Японско-американский финтех-холдинг Advasa Holdings, Inc., специализирующийся на предоставлении решений для раннего доступа к заработной плате (Earned Wage Access, EWA) и разработке финансовых инфраструктурных решений следующего поколения через свою операционную дочернюю компанию ADVASA Co.