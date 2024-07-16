На фоне аномальной жары в России начались масштабные сбои в энергосистеме

АНГЕЛ АНГЕЛ

В России как всегда, внезапно выпал снег, внезапно наступила жара и т.д. А все очень просто, зри в корень... Несмотря на то что в тарифы за электроэнергию заложены и средства на развитие, модернизацию энергетических объектов и т.д. народ финансирует все это, так бы пенсии старикам индексировали, наши доблестные "эффективные" главы, топ менеджеры, учредители и т.д. растаскивают их на свои "сиротские" зарплаты, дивиденды, золотые парашюты и т.д., ни в чем себе не отказывая, а вот восстанавливать и модернизировать будут за счет народных средств из бюджета, которое естественно выделит правительство, а потом еще под благими намерениями, для того чтобы это не повторилось поднимут тарифы населению так на 25 и более %. А заинтересованные политики, чиновники, "народные" избранники и т.д. поддержат этот грабеж населения, ведь сколько средств можно будет отмыть на откатах, взятках и т.д. повысив свое личное благосостояние... Пока не будут национализированы все энерго системы и т.д. в гос собственность, ситуация в лучшую сторону не изменится... Вот как то так...