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В ГД внесут проект о запрете надбавок к стоимости детского тарифа такси

В ГД внесут проект о запрете надбавок к стоимости детского тарифа такси

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по контролю и первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев инициирует законопроект, направленный на запрет повышения стоимости услуг такси при использовании детских автокресел.

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