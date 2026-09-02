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Нижегородская правда

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Нижегородская шахматистка взяла «серебро» на этапе Рапид Гран-При России

Нижегородская шахматистка взяла «серебро» на этапе Рапид Гран-При России

Шахматистка Екатерина Гольцева из Нижнего Новгорода стала серебряным призером этапа Рапид‑Гран‑при России «Петербургское лето – 2026».

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