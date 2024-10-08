Наследники по прямой. Дело Васильевых переходит от родителей к детям

Завершилась консервация старинной часовни в Сямозерье, впереди будет песенный фестиваль Текст: Алина Гапеева, фото: Татьяна Васильева На Ивановской часовне в деревне Рубчойла выполнены консервационные работы по замене кровли, ремонту крыльца, обработке нижних венцов.
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