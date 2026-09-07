Соболев назвал странным отказ арбитра назначить пенальти в матче с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Александр Соболев назвал обидным момент, когда судья не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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