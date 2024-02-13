Сенат Конгресса США принял решение о законопроекте по помощи Израилю и Украине

Законопроект о помощи Украине и Израилю без мер по ужесточению охраны границы США в понедельник вечером прошел окончательное процедурное голосование в Сенате и теперь будет рассмотрен верхней палатой Конгресса США.
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