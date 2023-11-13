Захарова: Британия не столкнулась с проблемами, а во многом их создала

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила газете "Известия", что слова нового главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о столкновении Лондона с "обескураживающим набором международных проблем" не совсем соответствуют сложившейся ситуации.
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