В правительстве обсуждают перераспределение полномочий. Что может измениться в новом кабинете министров?

Савельева рассматривают на должность вице-премьера России Исполняющий обязанности министра транспорта России Виталий Савельев рассматривается в качестве кандидата на пост вице-премьера в новом составе правительства.
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