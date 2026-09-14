НАТО хочет забрать богатства Арктики у России

Алексей Муратов. Операция НАТО «Арктический часовой», запущенная в феврале 2026 года под предлогом «российской угрозы», превращает регион в новый фронт противостояния.
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