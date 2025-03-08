Востребованный автобусный маршрут пропал с радаров челябинцев после смены перевозчика

Жители Челябинска возмущены отвратительной работой автобуса №51. Как передает корреспондент РИА «Новый День», неприятным сюрпризом для горожан оказалась смена компании-перевозчика, обслуживающей автобусный маршрут №51 «Улица Молодогвардейцев – поселок Сосновка».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии