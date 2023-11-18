Петербуржцам перечислили предметы гигиены, которыми нельзя делиться

Дабы избежать заражения различными инфекциями, стоит всегда помнить о соблюдении гигиены. Специалисты напомнили петербуржцам, о пяти предметах личиной гигиены, которыми ни в коем случае нельзя давать пользоваться другим, даже близким людям.