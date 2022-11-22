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Кевин Дюрэнт: «Кевин Хертер играет на уровне Клэя или Стефа»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт отдал должное атакующему защитнику «Сакраменто» Кевину Хертеру. «Прямо сейчас Хертер играет на уровне Клэя Томпсона или Стефена Карри.

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