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Военное обозрение

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«Идём к Победе!»: военкор Сладков сделал краткий обзор ситуации на фронтах СВО

«Идём к Победе!»: военкор Сладков сделал краткий обзор ситуации на фронтах СВО

Особенно значимых событий в зоне проведения спецоперации не происходит, но это не говорит о затишье. Российские подразделения продолжают свою тяжелую и кропотливую работу на передовой.

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