Происшествия
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Происшествия

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Полицейские в Химках задержали подозреваемого в хищении товаров с маркетплейса на более чем 850 тысяч рублей

В дежурную часть УМВД России по г.о. Химки обратился 31-летний предприниматель с заявлением о хищении товаров сотрудником пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов.

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