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Круглый стол о влиянии микропластика на экологию пройдет в Астрахани

Круглый стол о влиянии микропластика на экологию пройдет в Астрахани

6 октября 2026 г. в Астраханской торгово-промышленной палате состоится круглый стол «Распространение микронанопластика, его роль в загрязнении природных водных экосистем и опасность для здоровья человека».

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