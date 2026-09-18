Круглый стол о влиянии микропластика на экологию пройдет в Астрахани

6 октября 2026 г. в Астраханской торгово-промышленной палате состоится круглый стол «Распространение микронанопластика, его роль в загрязнении природных водных экосистем и опасность для здоровья человека».
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