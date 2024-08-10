Лизе Арзамасовой предсказали, какой вырастит ее дочь

Актриса Лиза Арзамасова 8 августа стала мамой во второй раз, родив дочь в элитной клинике столицы. Артистка подарила своему супругу Илье Авербуху, который уже воспитывает двоих сыновей, долгожданную девочку, которую назвали Лией — красивым библейским именем, созвучным с именем старшего брата Львом.