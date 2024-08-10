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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Лизе Арзамасовой предсказали, какой вырастит ее дочь

Актриса Лиза Арзамасова 8 августа стала мамой во второй раз, родив дочь в элитной клинике столицы. Артистка подарила своему супругу Илье Авербуху, который уже воспитывает двоих сыновей, долгожданную девочку, которую назвали Лией — красивым библейским именем, созвучным с именем старшего брата Львом.

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