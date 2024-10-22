Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Анфиса Иванова
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Минфин встал на защиту сверхприбылей Банков

Минфин встал на защиту сверхприбылей Банков

ЦБ скоро может снова поднять ключевую ставку. Стратегия главы финансового регулятора в «охлаждении экономики», которая по мнению регулятора слишком уж сильно разогналась.

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