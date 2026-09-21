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Нижегородская правда

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ЖКХ-эксперт объяснил, как распознать представляющихся газовиками мошенников

ЖКХ-эксперт объяснил, как распознать представляющихся газовиками мошенников

Официальные газовые проверки никогда не проводятся внезапно, утверждает эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

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