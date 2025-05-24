Россиян предупредили о риске развития онкологии из-за пережаренного мяса

При жарке мяса на углях образуются вредные вещества — полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и гетероциклические амины (ГКА), которые повышают риск развития онкологических заболеваний, особенно при частом употреблении пережаренного мяса, рассказал в беседе с RT руководитель программы «Гастрономический менеджмент» Университета РОСБИОТЕХ, бренд-шеф Григорий Мосин.