Без лишения родительских прав: муринских детей-маугли вернули матери

Сегодня получила завершение история троих детей-маугли из небольшого города Мурино в Ленинградской области, которых месяц назад нашли в полуразрушенной квартире — голыми, ползающими в своих же экскрементах.
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