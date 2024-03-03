Фицо: «Войска НАТО на Украине приведут к мировому апокалипсису»

Украина, несмотря на западную помощь, не способна разрешить конфликт, ей помогла бы отправка военных из стран Европейского союза и НАТО, но это привело бы к апокалипсису, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
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