Оповещения по телефону: когда мы начнем их получать

Основным компонентом системы оповещения населения MD-ALERT станет технология сотовой связи, которая позволит отправлять тревожные сообщения непосредственно на мобильные телефоны граждан в случае стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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