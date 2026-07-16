Пушков призвал страны ЕС задуматься о помощи НАТО в случае конфликта

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что страны Северной и Восточной Европы, заявляющие о готовности воевать с Россией, должны подумать, прикроет ли их НАТО в случае конфликта.
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