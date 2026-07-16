Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 073 подписчика

Пушков призвал страны ЕС задуматься о помощи НАТО в случае конфликта

Пушков призвал страны ЕС задуматься о помощи НАТО в случае конфликта

Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что страны Северной и Восточной Европы, заявляющие о готовности воевать с Россией, должны подумать, прикроет ли их НАТО в случае конфликта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии