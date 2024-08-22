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Против сжегшего российский паспорт блогера Шпака возбудили новое дело

Против сжегшего российский паспорт блогера Шпака возбудили новое дело

Блогер Александр Шпак стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщает «Фонтанка». По данным издания, правоохранителей заинтересовало видео, на котором Шпак сжигает свой паспорт России, исполняя гимн Украины.

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