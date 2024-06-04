Орбан: разрешение на удары по РФ чревато вовлечением НАТО в конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью итальянскому изданию Giornale сказал, что разрешение на удары западным оружием по территории России чревато вовлечением североатлантического альянса в конфликт на Украине.
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