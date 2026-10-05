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Контрафронт

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Йемен: Правительственные силы объявили о наступательной операции на Сану во второй половине дня...

Йемен: Правительственные силы объявили о наступательной операции на Сану во второй половине дня после того, как ранее в тот же день заявили, что восстановили контроль над районом Дхубаб в мухафазе Таиз.

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