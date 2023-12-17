Фронт рухнет, а Украина обанкротится — Rzeczpospolita о последствиях сокращения помощи Запада Киеву

В настоящей ситуации рассчитывать на помощь США Киеву не стоит, вся надежда теперь на ЕС, который при большом желании в состоянии мобилизовать очень большие суммы евро, но вряд ли он решится на этот шаг, пишет польский журналист Енджей Белецкий.