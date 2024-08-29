Белоусов поздравил бойцов с освобождением Стельмаховки и Николаевки

В адрес воинских частей, задействованных в проведении специальной военной операции, министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму по случаю освобождения в ЛНР населенного пункта Стельмаховка, а также Николаевка в ДНР в адрес 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского Краснознаменного орденов Кутузова и Суворова II степени полка и 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады.