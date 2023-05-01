Аргументы недели

98 625 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • lubov
    а нельзя их вообще запретить? что полезного и интересного от этих инстасамок и им же подобных, только от одного их ви...Mash: налоговая с...
  • надежда васильева
    👍😍Никита Михалков:...
  • В К
    Посмотрите на эту рожу, он же алигафрен!Глава МИД Кулеба ...

Экс-депутат Рады Кива о мобилизации на Украине: «Мужчин, как бешеных собак, отлавливают и отправляют на убой»

Экс-депутат Рады Кива о мобилизации на Украине: «Мужчин, как бешеных собак, отлавливают и отправляют на убой»

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива, комментируя продолжающуюся мобилизацию на Украине, отметил, что «мужчин, как бешеных собак, отлавливают и отправляют на убой».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх