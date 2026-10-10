«Синара» вырвала победу у «Торпедо» со счётом 3:2 в Суперлиге

Нижегородское «Торпедо» вело 2:0 после первого тайма, но во втором пропустило три безответных мяча от екатеринбургской «Синары» и уступило 2:3 в 7-м туре БЕТСИТИ Суперлиги.
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