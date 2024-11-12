Сто с лишним лет медики карельского села спасают жизни земляков

В Эссойле уверены: попасть к местным врачам — значит попасть в очень надежные руки Текст: Алина Гапеева, фото: Алина Гапеева, Лидия Спицина Ноябрь для врачебной амбулатории в поселке Эссойла Пряжинского района начался празднично: она отметила сто десять лет со дня открытия! Не так-то много в Карелии лечебных заведений с такой долгой историей.