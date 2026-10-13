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За какое качество советский штурмовик был удостоен прозвища «Летающий танк»

За какое качество советский штурмовик был удостоен прозвища «Летающий танк»

За какое качество советский штурмовик был удостоен прозвища «Летающий танк» Штурмовик Ил-2 безусловно является одним из самых заслуженных и узнаваемых отечественных самолётов времён Великой Отечественной войны.

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