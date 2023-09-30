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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Италии российского тренера по художественной гимнастике оправдали по делу о жестоком обращении со спортсменками

Итальянский тренер по художественной гимнастике Эмануэла Маккарани и ее помощница россиянка Ольга Тишина предстали перед спортивным судом Италии по обвинению в применении жестоких методов тренировок к молодым спортсменкам.

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