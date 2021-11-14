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В Германии каждый день регистрируют 6 антисемитских преступлений — отчет

В Германии каждый день регистрируют 6 антисемитских преступлений — отчет

В 2021 году было зарегистрировано 1850 преступлений на антисемитской почве, что соответствует примерно шести преступлениям в день, следует из ответа Федерального правительства 13 ноября на вопрос Левой партии в Бундестаге, сообщает газета Die Welt.

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