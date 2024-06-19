Буквально на днях трое неравнодушных жителей города - Иван, Михаил и Дмитрий - навели порядок в беседке, которую соорудили на "кошачке" десантники.
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Буквально на днях трое неравнодушных жителей города - Иван, Михаил и Дмитрий - навели порядок в беседке, которую соорудили на "кошачке" десантники.