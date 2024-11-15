“Сбербанк” с 15 ноября повышает ставки по рыночной ипотеке на 3,5 п.п.: на первичное жилье - до 28,4%, на вторичное - до 28,1%, при этом по ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях, говорится в пресс-релизе кредитной организации, на который ссылаются РИА Новости.