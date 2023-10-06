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Предприниматели Подмосковья провели 2,7 тысячи надзорных процедур при помощи комплексного сервиса на «Госуслугах»

Предприниматели Подмосковья провели 2,7 тысячи надзорных процедур при помощи комплексного сервиса на «Госуслугах»

Свыше 2,7 тысячи мероприятий провели в Подмосковье по инициативе предпринимателей с использованием комплексного сервиса на «Госуслугах».

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