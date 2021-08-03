Спички - не игрушка«Что вообще творится такое?» Российским синхронисткам выключили музыку на Олимпиаде Ошибка организаторов довела тренера Татьяну Данченко до слёз. Но наши русалки всё равно выступили идеально.Вернуться к статье94НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий НиколаевЯпошки, эти узкоплёночные скоты мстят таким мерзопакостным способом нам за Курилы! Но УВЫ! Не срослось! Не получается сломать Русского Медведя! А ОСОБЕННО НАШИХ ДЕВЧОНОК!!!!!!!! УМНИЧКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!Strannik WeidСпециально делается всеLira TantabaevaНизко и мерзко поступили организаторы!Тимофеев ТимофеевОни просто не знают на что способна Российская женщина!NNataНашу женщину злить нельзя, тогда она способна на любой подвиг.Надежда ХабароваБоже! Какое унижение терпит Россия из-за мерзких пакостников, это не Олимпиада, это прямое издевательство над спортом, бессовестно, провокационно снижая оценки нашим героическим ребятам и всячески делая различные препятствия. Японии позор - не справилась с организацией Олимпиады.Татьяна БраунВот уж точно, что " и в горящую избу войдет..."! Сволочи-организаторы явно ничего не знают про характер русской женщины, да и вообще-про русский характер.ЛидияПопробовали бы японцы провернуть этот финт с американцами, видимо они уважают только тех, кто скинул на них атомную бомбу.БОБорис ОсиповМелкие пакостники...Комментировать
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