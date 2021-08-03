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«Что вообще творится такое?» Российским синхронисткам выключили музыку на Олимпиаде

«Что вообще творится такое?» Российским синхронисткам выключили музыку на Олимпиаде

Ошибка организаторов довела тренера Татьяну Данченко до слёз. Но наши русалки всё равно выступили идеально.

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Юрий Николаев
Япошки, эти узкоплёночные скоты мстят таким мерзопакостным способом нам за Курилы! Но УВЫ! Не срослось! Не получается сломать Русского Медведя! А ОСОБЕННО НАШИХ ДЕВЧОНОК!!!!!!!! УМНИЧКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Strannik Weid
Специально делается все
Lira Tantabaeva
Низко и мерзко поступили организаторы!
Тимофеев Тимофеев
Они просто не знают на что способна Российская женщина!
Nata
Нашу женщину злить нельзя, тогда она способна на любой подвиг.
Надежда Хабарова
Боже! Какое унижение терпит Россия из-за мерзких пакостников, это не Олимпиада, это прямое издевательство над спортом, бессовестно, провокационно снижая оценки нашим героическим ребятам и всячески делая различные препятствия. Японии позор - не справилась с организацией Олимпиады.
Татьяна Браун
Вот уж точно, что " и в горящую избу войдет..."! Сволочи-организаторы явно ничего не знают про характер русской женщины, да и вообще-про русский характер.
Лидия
Попробовали бы японцы провернуть этот финт с американцами, видимо они уважают только тех, кто скинул на них атомную бомбу.
Борис Осипов
Мелкие пакостники...

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