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Русская весна

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Установлен исторический рекорд суточных поставок газа из России в Китай

Установлен исторический рекорд суточных поставок газа из России в Китай

3 января «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. В компании рассказали, что поставка российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства компании.

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