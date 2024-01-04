Установлен исторический рекорд суточных поставок газа из России в Китай

3 января «Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. В компании рассказали, что поставка российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства компании.
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