Астраханские археологи нашли баню с древнеримским отоплением

Открытия, проливающие свет на жизнь людей в XIV–XV веках сделали археологи в Харабалинском районе Астраханской области, на территории Селитренного городища, об этом 10 сентября сообщили на интернет-портале «Астрахань ру».
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