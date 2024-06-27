Военный эксперт: командиры ВСУ имитируют контратаки на Харьковском участке фронта

Российская армия продолжает уничтожать и теснить противника практически по всей линии фронта. Наиболее тяжелая обстановка для ВСУ складывается на Донецком направлении и в Харьковской области, где основные бои продолжаются на севере — в районе города Волчанск, села Липцы и в самих этих населенных пунктах.