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Военный эксперт: командиры ВСУ имитируют контратаки на Харьковском участке фронта

Военный эксперт: командиры ВСУ имитируют контратаки на Харьковском участке фронта

Российская армия продолжает уничтожать и теснить противника практически по всей линии фронта. Наиболее тяжелая обстановка для ВСУ складывается на Донецком направлении и в Харьковской области, где основные бои продолжаются на севере — в районе города Волчанск, села Липцы и в самих этих населенных пунктах.

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