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В Елабуге продолжается акция «Каникулы с Общественным советом»

Для детей из летнего лагеря «Ихсан» было проведено мероприятие, посвященное Году семьи. Перед юными участниками встречи выступила представитель офицерской династии МВД России, подполковник полиции в отставке Алена Чернова, которая посвятила свой рассказ теме милицейских-полицейских династий в героической летописи ведомства.

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