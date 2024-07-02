В Елабуге продолжается акция «Каникулы с Общественным советом»

Для детей из летнего лагеря «Ихсан» было проведено мероприятие, посвященное Году семьи. Перед юными участниками встречи выступила представитель офицерской династии МВД России, подполковник полиции в отставке Алена Чернова, которая посвятила свой рассказ теме милицейских-полицейских династий в героической летописи ведомства.