Проверка Фридмана, Урганта, Галкина*, Реввы, Гудкова и Васильева на спонсирование ВСУ

Депутаты Государственной Думы 12 октября утвердили протокольное поручение Комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции направить запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить восемь граждан РФ на дискредитацию наших Вооружённых Сил и оказание помощи ВСУ (госизмена, ст.