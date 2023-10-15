Проверка Фридмана, Урганта, Галкина*, Реввы, Гудкова и Васильева на спонсирование ВСУ

Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Депутаты Государственной Думы 12 октября утвердили протокольное поручение Комитету ГД по безопасности и противодействию коррупции направить запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить восемь граждан РФ на дискредитацию наших Вооружённых Сил и оказание помощи ВСУ (госизмена, ст.

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Комментарии
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Александр Рожков
А Собчачку то пропустили? А Натана Сагала (чубайса)?
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